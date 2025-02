Gerard Piqué entre en guerre contre le gouvernement d’Andorre

Entre le FC Andorra de Gerard Piqué et le gouvernement d’Andorre, la guerre est déclarée. La principale cause de ce divorce brutal, un manque de soutien de la part des autorités locales, mais également l’état de la pelouse synthétique de l’Estadi Nacional, résidence à la fois de la sélection nationale, du FC Andorra et de l’équipe de rugby. L’ancien joueur du FC Barcelone a donc lancé un ultimatum au gouvernement du petit Etat des Pyrénées, laissant planer le doute sur l’avenir du club de la Principauté.

«Nous sommes ici depuis six ans et nous avons amplement démontré qu’il s’agit d’un projet sérieux, dans lequel nous voulons investir dans le club et dans le pays. Nos antécédents nous confortent», a déclaré l’actionnaire principal du club d’Andorre-la-Vieille, lors de la conférence de presse qui a suivi le match FC Andorrea - Ourense (0-0). Avant d’ajouter : «Si le gouvernement d’Andorre ne nous donne pas une solution immédiate, nous prendrons des décisions. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas accepter cet accord». Le quotidien espagnol Sport ajoute que, Piqué a terminé par un message au gouvernement andorran, lui demandant de faire preuve de « volonté politique maintenant. Le jour où il faut en dire assez, c’est aujourd’hui ».