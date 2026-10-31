Le Havre vire Didier Digard !

La direction du Havre a choisi de sévir. Vingt-quatre heures après le lourd revers du club normand face au Paris Saint-Germain (1-5), Didier Digard a été démis de ses fonctions par les dirigeants havrais, selon nos informations. Après neuf journées disputées, le club doyen ne compte que deux points au classement et est toujours en quête de son premier succès en Ligue 1. Le Havre est la seule équipe des cinq grands championnats (avec Malaga) à n’avoir toujours pas gagné cette saison.

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Arrivé en juillet 2024, Didier Digard avait connu une expérience mouvementée en tant qu’entraîneur intérimaire à l’OGC Nice (janvier-juin 2023). Engagé jusqu’en 2027, il était parvenu à maintenir le HAC dans l’élite lors de sa première saison, en décrochant la 15ᵉ place lors de la dernière journée de L1 en renversant Strasbourg dans les dernières minutes (2-3). La saison passée, l’entraîneur de 40 ans avait une nouvelle fois maintenu le club qui l’a formé en Ligue 1, avec une 14e place à la clé.

Deux points en neuf journées

En juin dernier, son contrat avait été prolongé d’une saison supplémentaire, plus une en option. Si cette collaboration semblait partie pour durer, elle a finalement pris fin cet automne. Battu par Monaco, Brest, Toulouse, Lille et Auxerre, le Havre a glané ses deux seuls points de la saison, à Lyon (1-1, le 29 août) et contre Angers (0-0, le 12 septembre). Le week-end dernier au Vélodrome, les Hacmens étaient passés tout proches d’accrocher l’OM, après avoir été menés 4-0 durant plus de 70 minutes.

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Didier Digard méritait-il d'être limogé par Le Havre ? Oui, les résultats étaient insuffisants. Non, il fallait lui laisser davantage de temps. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Revenu à 4-3, le Havre pouvait nourrir des regrets, mais Didier Digard espérait néanmoins s’appuyer sur la réaction de ses joueurs pour la suite de la saison. Vendredi soir, après la rencontre face à Paris, il refusait de baisser les bras, malgré le contexte difficile. « Je ne vais pas leur tirer dessus. Effectivement, on a concédé sur ce que l’on ne devait pas et on a marqué sur ce que l’on devait. Donc il faut s’accrocher et c’est tout », estimait-il, tout en avouant qu’une certaine pression était présente. Cette pression aura finalement eu raison de lui. Après Dino Toppmöller à Lens, Didier Digard est le deuxième entraîneur viré cette saison en Ligue 1. Selon Foot Normand, le président Jean-Michel Roussier serait également sur le point de faire ses valises, quatre ans après son arrivée.