PSG : Désiré Doué élu meilleur jeune joueur aux Globe Soccer Awards

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, Désiré Doué voit ses efforts récompensés. Avec 16 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, le jeune milieu a été l’un des artisans de la réussite du PSG. Ce dimanche, lors des Globe Soccer Awards, il a été élu « meilleur jeune joueur », confirmant son statut de talent émergent du football en France.

Pour rappel, le PSG a brillé sur tous les fronts la saison dernière, remportant l’essentiel des trophées domestiques et même la Coupe Intercontinentale, tandis que le club de la capitale continue de collectionner les distinctions individuelles, après le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé et le titre de Coach de l’année pour Luis Enrique. De son côté, Lamine Yamal a été élu meilleur joueur U23 en Liga.