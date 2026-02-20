OL : 2 retours et 1 absent important contre Strasbourg

Ce vendredi, Paulo Fonseca s’est présenté en conférence de presse à deux jours d’un déplacement périlleux à Strasbourg. « C’est toujours difficile contre cette équipe chez eux», a avoué le coach portugais de OL, qui se souvient certainement du match aller qui avait été tendu malgré la victoire de ses troupes.

Dimanche en Alsace, il pourra compter sur le caractère de Nicola Tagliafico, de retour de blessure tout comme Ruben Kluivert. En revanche, il devra faire sans Afonso Moreira, dont la vitesse et la capacité à prendre la profondeur manqueront. En effet, Fonseca a indiqué que son joueur «a encore besoin de temps» avant de reprendre. Hans Hateboer, touché à un genou, rejoint aussi l’infirmerie où sont déjà présents Malick Fofana, Ernest Nuamah et Orel Mangala.