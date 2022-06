Mercato : l'OM traîne aussi ses boulets...

La suite après cette publicité

Il n’y a pas qu’au Paris Saint-Germain où ces « chers » indésirables font de la résistance. Aujourd’hui, dans la planète football, quand un joueur a un contrat, il s’y accroche. Quitte à froisser son club. C’est également ce qu’il se passe à l’Olympique de Marseille. Les Phocéens rêvent d’une campagne de recrutement digne de ce nom pour fêter leur retour en Ligue des Champions. Mais l’OM n’a pas des finances illimitées.

Si la coupe aux grandes oreilles va rapporter beaucoup d’argent, le club olympien doit toujours réaliser des rentrées d’argent. Dernièrement, nous vous avions d’ailleurs fait un point sur les possibles candidats au départ. Une liste à laquelle s’étaient récemment ajoutés Pol Lirola et Sead Kolasinac. Cependant, l’affaire est loin d’être simple. Car l’OM traîne plusieurs boulets.

Ils s'accrochent à leur contrat à l'OM

Le cas Duje Caleta-Car est évoqué à chaque mercato. Alors qu’il pouvait être l’un de ces joueurs pouvant rapporter plusieurs millions d’euros, le Croate fait de la résistance depuis son transfert raté à Liverpool. Résultat : l’OM n’est clairement pas à l’abri de le voir rester jusqu’à la fin de son contrat (2023) et donc de partir gratuitement. Autre cas : Jordan Amavi. Lié à l’OM jusqu’en 2025, le latéral prêté à Nice ne restera pas chez les Aiglons qui ne lèveront pas l’option d’achat de 5 M€.

La Provence explique que le défenseur n’entre toujours pas dans les plans de Jorge Sampaoli et qu’il faudra donc lui retrouver un club. Mais qui pour enrôler un joueur touchant 250 000€ par mois ? Marseille avait accepté de prendre en charge 60% de son salaire lors de son prêt à Nice. Une solution sera-t-elle trouvée cet été ? Le joueur ne semble pas pressé de s’asseoir sur les trois ans de contrat qu’il lui reste. Enfin, le plus gros boulet se nomme Kevin Strootman. Le Batave est un véritable fardeau avec ses 500 000€ bruts mensuels. Prêté successivement au Genoa puis à Cagliari, le Hollandais est intransférable. Pour preuve, La Provence explique que l’OM ne cherchera pas à le vendre cet été et pourrait se résoudre à le renvoyer en prêt pour la dernière année de son contrat.