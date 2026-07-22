Liverpool : Iraola ferme la porte à un départ de Mac Allister et Alisson

Andoni Iraola a affiché ses intentions pour ce mercato : Alexis Mac Allister et Alisson ne quitteront pas Liverpool cet été. Alors que le milieu argentin a été annoncé dans le viseur du Real Madrid après sa Coupe du monde et que le gardien brésilien a été associé à la Juventus ces derniers mois, le nouvel entraîneur des Reds a assuré compter sur les deux cadres pour la saison à venir. « Alexis a été l’un des meilleurs joueurs du club ces dernières années. Il est normal que d’autres équipes s’intéressent à lui, mais je veux garder mes meilleurs joueurs », a-t-il déclaré rapporte The Guardian.

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Le technicien espagnol a également confirmé qu’Alisson resterait un élément central de son projet, saluant son importance dans le vestiaire aux côtés de Virgil van Dijk et Joe Gomez. En parallèle, Iraola a reconnu que Liverpool devra renforcer son effectif, notamment en défense, alors que Conor Bradley est encore absents plusieurs mois en raison de blessure. Les Reds poursuivent actuellement leur préparation estivale aux États-Unis avec un groupe largement rajeuni.