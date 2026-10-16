Elyaz Zidane esquive une question sur la France et l’Algérie

Arrivé en France l’été dernier, le nouveau joueur du Red Star se sait très attendu. Fils de Zinédine, Elyaz Zidane n’a que 20 ans, mais il est parfaitement conscient que tous ses choix seront matière à commenter. Un constat qui vaut plus que jamais pour son futur choix de sélection. International français dans les catégories U17 (12 sélections), U18 (5), U19 (12) et U20 (17), le jeune défenseur central restera-t-il fidèle aux Bleus ou sera-t-il tenté par la sélection algérienne comme son frère Luca ? L’intéressé a pris le soin de botter en touche.

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« En grandissant au plus près de ce milieu et en assistant à de grandes finales avec mon père, on rêve de vivre ces émotions. À 20 ans, tout est possible. Je refuse de me mettre la pression et je préfère me concentrer sur le terrain. Mon unique objectif actuel, c’est de tout donner pour le Red Star, de progresser et de faire gagner mon équipe. La suite reste à écrire », a-t-il confié au Parisien.