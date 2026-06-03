L’OL n’est plus dans le viseur de l’UEFA

Excellente nouvelle pour l’OL ! Alors que la saison 2026-2027 ne débute que dans deux mois, place aux changements et à la restructuration. Michele Kang a sauvé le club rhodanien, ayant redressé la barre cette saison, et cet exercice a fait du bien au moral. En attendant désormais de savoir si les coéquipiers de Corentin Tolisso pourront jouer la C1 à la rentrée, Le Progrès donne une bonne nouvelle.

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L’année dernière, l’UEFA avait condamné le club à une amende de 12,5 millions d’euros, puis une autre de 37,5 millions d’euros. En fin de compte, les Lyonnais ont rectifié leurs comptes et la somme n’a pas été versée à l’instance. « On rappelle que pour la saison 2026-2027, l’OL s’est engagé auprès de l’UEFA à enregistrer un déficit maximum des recettes du football de 5 millions d’euros pour la période de référence se terminant en 2026. Il s’agit aussi d’une lutte contre le temps, puisqu’il faut équilibrer son bilan en des temps très courts tout en restant compétitif sportivement. Mais le club s’y attelle », a précisé le média.