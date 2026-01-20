Le Sénégal répond fermement aux menaces du Maroc et de la FIFA

Dimanche soir, le Sénégal et le Maroc se sont affrontés en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le stade de Rabat a été le théâtre de cette opposition qui restera dans les annales. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, plusieurs évènements, plus ou moins graves, ont marqué cette rencontre remportée par les Lions de la Teranga. Sur les ordres de leur sélectionneur Pape Thiaw, une bonne partie des joueurs ont quitté le terrain pour protester contre la décision de l’arbitre d’accorder un pénalty aux Lions de l’Atlas. Après des minutes d’attente, les Sénégalais, poussés par Sadio Mané, sont revenus sur le terrain. La suite, on la connaît. Brahim Diaz a tenté une panenka totalement ratée avant que Pape Gueye trouve le chemin des filets et offre la victoire à son pays.

La suite après cette publicité

Une sacrée désillusion pour les troupes de Walid Regragui qui voulaient l’emporter chez elles. Après la finale perdue, le Maroc a réagi par le biais d’un communiqué de presse officiel. «La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs.»

La suite après cette publicité

Le Sénégal est solide sur ses appuis

Avant, la FIFA avait aussi pointé du doigt le Sénégal. «Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football.» Dans la foulée, plusieurs médias ont révélé que le Sénégal risquait gros après son geste fort. Cela pouvait aller d’une amende à une grosse suspension pour les joueurs et le staff concernés. Dans la presse sénégalaise, la FSF a fait passer quelques messages, à savoir qu’elle soutenait totalement son sélectionneur et qu’elle contesterait toute décision «jugée excessive».

Ce mardi, la Fédération Sénégalaise de Football, qui a fêté ses héros au pays, en a remis une couche publiquement cette fois-ci. Abdoulaye, Fall président de la FSF a réagi au micro de l’APS. « On attend de voir la saisie de la CAF et nous prendrons les mesures nécessaires. Il n’y a aucun souci à ce niveau. Nous avons l’habitude de ce genre de situations ; même pendant la CAN, nous avons déjà eu des procédures devant la commission de discipline. On nous reprochait que certains de nos supporters aient utilisé des fumigènes, ce qui, à mon sens, fait partie du football. Quoi qu’il en soit, nous serons présents et nous ferons face. Nous sommes prêts, et c’est le rôle d’un dirigeant de gérer ce genre de situation.» Idem pour Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la FSF. «Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc.» Le message est passé.