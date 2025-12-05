Turquie : 29 joueurs arrêtés après un scandale de paris sportifs

Un sacré coup de filet. Ce vendredi, le football turc est plus que jamais plongé dans une crise. Mais il doit en passer par là comme l’a annoncé récemment Ibrahim Hacıosmanoğlu, le président de la FFT, qui avait précisé que 42 arbitres avaient parié sur plus de 1000 matches au total. Certains ne s’y sont essayés qu’une seule fois. D’autres, bien plus. Dans la foulée, 6 arbitres ont été incarcérés, ainsi que le président d’Eyüpspor. De plus, environ 150 arbitres ont été suspendus pour des paris illégaux.

Lors de son intervention, le boss de la fédération turque avait assuré vouloir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, précisant que d’autres acteurs du foot seraient concernés. «Notre devoir est de porter le football turc à la place qu’il mérite, de nettoyer toutes les impuretés qui s’y trouvent. Nous le ferons dans le délai imparti. Je l’ai dit au début de mon discours : si nous voulons un football turc propre et éthique, nous mènerons ce combat avec tous les membres de la famille du football. J’en appelle donc à nos clubs. »

La justice turque a frappé fort

Il a ajouté : «nous avons commencé par les arbitres. Mes collègues du conseil d’administration et moi-même menons aussi une enquête auprès des institutions publiques. Nous en rendrons bientôt compte au public». Une nouvelle étape a été franchie ce vendredi. Plusieurs médias turcs, dont FotoMaç révèlent qu’une vaste opération a été menée ce vendredi dans la matinée dans le cadre de l’enquête concernant les paris et les matches truqués en Turquie. Plusieurs mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de 46 suspects, dont des présidents et des joueurs. Sur toutes les personnes visées par la justice, 35 ont été déjà été placées en garde à vue.

Parmi elles, 29 joueurs sont concernés, dont 27 sont soupçonnés d’avoir parié sur des matches de leurs propres équipes d’après les informations communiqués par le parquet. Certains évoluent dans de grands clubs, dont Mert Hakan Yandaş, qui joue à Fenerbahçe, aurait parié via un intermédiaire. Metehan Baltacı, joueur de Galatasaray, a également été rattrapé par la patrouille. Deux présidents de club, dont les identités n’ont pas fuité, sont soupçonnés d’avoir « tenté d’influencer le résultat » d’une rencontre de 3e division lors de la saison 2023-2024. Des joueurs de divisions inférieures ont également été dans le viseur de la justice turque, déterminée à donner un grand coup de balai.