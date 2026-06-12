Ousmane Dembélé : «nous espérons pouvoir accueillir Zidane un jour sur le banc de l’équipe de France»

Cet été, Didier Deschamps dispute la Coupe du Monde 2026, sa toute dernière compétition avec l’équipe de France. Ensuite, le champion du monde 1998 et 2018 sera vraisemblablement remplacé par une autre star du football français, Zinedine Zidane. Interrogé sur ces deux grandes figures du ballon rond, Ousmane Dembélé a rendu hommage à DD, avant d’accueillir ZZ les bras ouverts.

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«Didier Deschamps a énormément apporté à l’équipe de France au fil des ans. Il a joué un rôle crucial pour nous tous. Sur le plan personnel, il a marqué ma carrière, car c’est le seul sélectionneur que j’ai eu. Il nous a toujours donné de bons conseils et a toujours été là pour nous féliciter ou nous encourager. C’est un entraîneur tout simplement incroyable. (…) Quant à Zidane, je l’ai affronté quand il entraînait le Real Madrid et que j’étais à Barcelone. C’est le plus grand, une véritable icône du football français. C’est un entraîneur exceptionnel qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec Madrid. Nous espérons pouvoir l’accueillir un jour sur le banc de l’équipe de France. Je suis convaincu qu’il ferait un travail formidable, car c’est un gagnant né», a-t-il déclaré à Marca.