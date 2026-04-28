La FIFA annonce deux nouvelles règles pour la Coupe du Monde 2026

Si la présence à Vancouver de la FIFA a provoqué un début de polémique avec la demande spéciale refusée à Gianni Infantino, cela a surtout été l’occasion pour l’IFAB (International Football Association Board), l’organisme qui régit les règles du football, d’entériner deux nouvelles règles qui font particulièrement écho à l’actualité récente dans ce début d’année 2026. Dans un communiqué publié par la FIFA, l’IFAB a dans un premier décidé d’agir contre les joueurs tenant des propos en se cachant la bouche.

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« Lors d’une réunion extraordinaire tenue à Vancouver, au Canada, l’IFAB a approuvé à l’unanimité deux modifications des Lois du Jeu proposées par la FIFA visant à lutter contre les comportements discriminatoires et inappropriés. Comme convenu lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’IFAB en février, ces décisions font suite à des consultations approfondies menées par la FIFA auprès de toutes les parties prenantes clés. Joueurs se couvrant la bouche lors de confrontations avec des adversaires. À la discrétion de l’organisateur de la compétition, tout joueur se couvrant la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire peut être sanctionné d’un carton rouge. »

Une équipe quittant le terrain sera déclarée perdante

Une décision qui fait écho à l’affaire Prestianni-Vinicius Jr. Pour rappel, l’Argentin de Benfica avait été accusé par la star du Real Madrid d’avoir proféré des propos racistes en cachant sa bouche. Le joueur des Aguias a finalement été suspendu 6 matches sans que l’UEFA n’ait réussi à prouver formellement la teneur raciste des dires du Sud-Américain. Avec cette nouvelle règle, Prestianni et tous les autres joueurs ne pourront plus se cacher. Enfin, la deuxième règle adoptée ne passera pas inaperçue en Afrique et notamment au Sénégal et au Maroc, les deux derniers finalistes de la CAN 2025.

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« Joueurs quittant le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre. À la discrétion de l’organisateur de la compétition, l’arbitre peut sanctionner d’un carton rouge tout joueur qui quitte le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre. Cette nouvelle règle s’appliquera également à tout membre du staff d’une équipe qui incite les joueurs à quitter le terrain. Une équipe qui provoque l’abandon d’un match sera, en principe, déclarée perdante d’office. Ces modifications seront communiquées aux 48 équipes participantes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans les semaines à venir. » À l’heure où le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit statuer sur le sort de la finale de la CAN 2025, cette nouvelle règle risque de faire jaser.