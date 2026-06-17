CdM 2026, Tunisie : Hervé Renard a poussé une première soufflante à l’entraînement

Hervé Renard n’a pas attendu longtemps pour marquer son territoire. Nommé en urgence à la tête de la Tunisie après le licenciement de Sabri Lamouchi au lendemain de la gifle reçue contre la Suède (5-1), le technicien français a immédiatement imposé son style lors de sa première séance d’entraînement à Monterrey. Face aux médias autorisés à assister au début de la séance, l’ancien sélectionneur du Maroc et de l’Arabie saoudite s’est montré particulièrement exigeant, interrompant plusieurs exercices pour rappeler à l’ordre ses nouveaux joueurs. « Ça doit être parfait ! Allez, on s’applique ! », «Regardez votre ballon» puis « On est sérieux, on est sérieux là ! » ont notamment été entendus au bord du terrain, signe d’un entraîneur déjà pleinement investi dans sa mission.

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🚨 LE TON EST DONNÉ POUR LE PREMIER ENTRAÎNEMENT D’HERVÉ RENARD ! 🇹🇳🦅🗣️



MISSION COMMANDO. 🫡 pic.twitter.com/9UJYlbJdNP — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) June 17, 2026

Cette première soufflante illustre la volonté de Renard de provoquer un électrochoc dans un groupe profondément atteint après plusieurs prestations catastrophiques. La Tunisie reste sur dix buts encaissés lors de ses deux dernières sorties face à la Belgique puis à la Suède, une série noire qui a plongé la sélection dans une crise sans précédent en pleine Coupe du Monde 2026. Connu pour son management énergique et sa capacité à remobiliser des équipes en difficulté, le Français entend visiblement remettre immédiatement de l’intensité et de la rigueur au sein des Aigles de Carthage. Dimanche face au Japon, la Tunisie jouera déjà une grande partie de son avenir dans le tournoi et Renard sait qu’il ne dispose quasiment d’aucun temps pour redresser la situation.