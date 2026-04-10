Didier Deschamps dans la short-list du Real Madrid !

Et si on assistait à une sorte de chassé-croisé décalé cet été ? Alors que le suspense sur la nomination de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026 est clairement éventé, RMC assure ce vendredi que Didier Deschamps fait partie de la short-list du Real Madrid pour le poste d’entraîneur ! Le club de toujours de Zinedine Zidane, qu’il a marqué en tant que joueur et coach, pourrait donc être la future destination de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France !

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Une information à la fois surprenante et pas si farfelue. Surprenante car Deschamps n’a jamais ressemblé à un entraîneur susceptible de prendre place sur le banc du club merengue, notamment en raison de son style de jeu pragmatique. Pas si farfelue parce que son parcours à la tête de l’équipe de France et son statut de technicien libre comme l’air cet été en font un candidat crédible pour de très nombreux clubs européens.

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Deschamps prêt à prendre un club

Deschamps a déjà assuré qu’il ne prendrait pas d’autre sélection mais qu’il comptait bien poursuivre sa carrière, lui qui n’a finalement que 57 ans. « J’arrête, mais je ne suis certainement pas à la retraite. Des personnes me disent: ‘Vous allez prendre votre retraite.’ Non, non ! J’arrête une période longue et merveilleuse, mais je ne pars pas à la retraite. L’après sera différent et très bien », avait-il confié en février 2025.

Alors, est-il une piste parmi d’autres au Real Madrid, qui cherche un homme capable de bâtir un nouveau cycle victorieux, alors que se profile une deuxième année dans l’ombre du Barça en Liga et sans titre sur la scène européenne (en attendant le quart de finale retour face au Bayern) ? Probablement puisque plusieurs noms ont déjà été cités, notamment Jürgen Klopp. Mais il y a peu de techniciens sur le marché qui présentent à la fois son expérience, son statut et son palmarès…