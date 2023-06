OM : les premiers mots de Marcelino

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines, soit après la décision d’Igor Tudor de quitter le banc de l’équipe première à la fin de la saison - malgré la signature l’été dernier d’un contrat expirant en juin 2024, l’Olympique de Marseille s’était lancé dans une recherche sérieuse pour installer son nouveau coach le plus rapidement possible et ainsi s’assurer d’offrir à ses joueurs une préparation complète à venir, avec les tours préliminaires de la Ligue des champions qui s’ajoutent aux compétitions nationales, la Ligue 1 et la Coupe de France.

Et après les sorties de plusieurs noms pour succéder au tacticien croate (Gallardo, Fonseca…), c’est finalement l’Espagnol Marcelino qui est officialisé en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, comme l’a annoncé le club via un communiqué : «passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière. (…) L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à Marcelino.»

«Notre engagement sera total»

Sur le site officiel du club phocéen, le technicien de 57 a déjà réagi à son arrivée à l’Orange Vélodrome, montrant sa détermination et son assurance avant sa première aventure hors d’Espagne : «je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total.»

Son nouveau directeur sportif, Javier Ribalta, s’est également exprimé à la suite de la signature de son coach et compatriote : «l’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière.» Place au travail…