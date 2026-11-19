Foot Mercato : entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs du Ballon d’Or vous a permis de vous sentir pleinement installé parmi les plus grands attaquants de tous les temps ? A-t-on besoin de remporter ce trophée pour avoir la reconnaissance que l’on mérite dans le monde du football ?

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Harry Kane : je suis extrêmement fier d’avoir remporté le Ballon d’Or, et le fait de recevoir ce prix dans ma ville natale a rendu ce moment encore plus spécial. Voir mon nom aux côtés de joueurs comme R9, qui me l’a d’ailleurs remis ce soir-là, Cristiano Ronaldo, Messi ou encore Gerd Müller est une immense fierté, surtout vu mon parcours avec des prêts en début de carrière qui m’ont obligé à faire preuve de confiance en moi et de résilience. Depuis mon arrivée au Bayern, j’ai clairement franchi une nouvelle étape, et j’ai l’impression d’être au sommet de ma forme. Je pense que remporter le Ballon d’Or a changé la façon dont les gens me perçoivent à travers le monde. J’ai sans doute sous-estimé l’engouement et la réaction des fans. Quand j’ai brandi le trophée devant les supporters qui m’attendaient dans la rue en sortant de la cérémonie, j’ai compris que je vivais un moment magique que je n’oublierai jamais. Cette victoire est le reflet d’une saison exceptionnelle que j’ai vécue entre les buts, les titres et les grands moments. Remporter le Ballon d’Or à 33 ans montre simplement que si l’on continue à travailler dur et à y croire, on peut atteindre les sommets.

FM : Karim Benzema a été Ballon d’Or en 2022, Harry Kane a été Ballon d’Or en 2026. Les numéros 9 complets qui participent au jeu sont mis en avant. Trouvez-vous des similitudes entre vous et Karim Benzema dans votre football ?

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HK : Karim est un joueur incroyable. J’ai toujours été un grand admirateur du joueur. Ce qu’il a accompli au Real Madrid en 2022 était vraiment impressionnant. Il a cette capacité à descendre au milieu de terrain et à jouer presque comme un numéro 10, à dicter le jeu, tout en arrivant dans la surface au moment idéal. Nous avons des caractéristiques physiques légèrement différentes, mais en termes d’intelligence de jeu, de capacité à trouver des espaces et d’envie d’aider les joueurs autour de nous, je vois clairement beaucoup de similitudes dans notre football. Tous les deux, nous avons démontré qu’il n’est pas toujours nécessaire d’être dans la surface pour marquer des buts. En ce qui me concerne, j’ai plus d’occasions lorsque je descends plus bas, car je ne suis pas marqué de près. Les buts viennent du fait que je descends et que le jeu se développe. Je me retrouve dans un rôle de numéro 10 et, quand le bloc adverse recule, je tire depuis l’entrée de la surface, ce qui est l’un de mes grands atouts. La saison dernière a été le meilleur exemple : j’ai marqué 73 buts, c’est près du double du nombre de buts que j’avais marqués au cours de n’importe quelle autre saison.

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« J’adorerais remporter un autre Ballon d’Or »

FM : après avoir gagné un Ballon d’Or, quel est l’objectif prioritaire ? Aller en chercher un deuxième pour marquer encore plus l’histoire ?

HK : bien sûr, j’adorerais remporter un autre Ballon d’Or, mais je sais qu’il y a beaucoup d’autres grands joueurs qui ont leurs chances. Mais il y a encore de nombreux trophées que j’aimerais remporter, comme la Ligue des champions avec le Bayern et, évidemment, un titre avec l’Angleterre.

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FM : l’an dernier, votre parcours en Ligue des champions s’est arrêté en demi-finale face au PSG au terme d’une double confrontation de très haut niveau. Pensez-vous que, cette saison, le Bayern Munich est capable d’aller chercher la coupe aux grandes oreilles ?

HK : la Ligue des champions est un objectif majeur pour moi et pour l’équipe. Nous disposons d’un effectif solide, composé de joueurs incroyables. La saison dernière, les matchs contre le PSG ont été fous, ça s’est joué à un cheveu, et être éliminé par l’équipe qui a remporté le titre deux fois de suite n’avait rien de honteux. Le fait de passer une année supplémentaire avec l’entraîneur et l’équipe nous aide à devenir encore plus forts. Nous avons abordé cette saison en nous disant que ça devait être notre année. Nous devons trouver le moyen d’y parvenir, trouver ce petit plus qui fera la différence pour passer les tours et tout mettre en œuvre pour remporter la Ligue des champions. C’est notre objectif principal.

FM : vous êtes le premier joueur du Bayern à avoir remporté le Ballon d’Or depuis plus de 45 ans. Un joueur comme Michael Olise peut-il être votre successeur, le prochain Munichois à remporter ce Graal ?

HK : Michael est un joueur fantastique. On constate, chaque jour à l’entraînement, ses qualités et ce qu’il est capable de faire sur le terrain. Il a sans aucun doute les moyens de ramener un nouveau Ballon d’Or à Munich, c’est certain.