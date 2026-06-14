CdM 2026 : record d’audience inédit pour les États-Unis contre le Paraguay

Sur le terrain et devant les écrans, les États-Unis ont réussi leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 face au Paraguay (4-1). En effet, la Team USA a également battu un record d’audience historique sur le sol américain. En cumulant les chiffres de Fox Sports et Telemundo, le match des coéquipiers de Folarin Balogun a réuni 24,9 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience jamais enregistrée pour un match de la sélection masculine américaine. L’engouement a même dépassé celui des Finales NBA 2026 entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

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Avant la publication des chiffres du match 5, le record de la série appartenait à la troisième manche avec 23,8 millions de téléspectateurs, un total inférieur à celui réalisé par les hommes de Mauricio Pochettino. Cet États-Unis - Paraguay, qui s’est disputé au SoFi Stadium devant plus de 70 000 spectateurs, est aussi devenu le match de phase de groupes de Coupe du Monde le plus regardé de l’histoire aux États-Unis. Sur Fox Sports, l’audience a augmenté de 106 % par rapport aux matchs de groupe disputés par la sélection américaine lors du Mondial 2022 au Qatar.