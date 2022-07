Real Madrid : Dani Ceballos veut du temps de jeu

Toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023, Dani Ceballos est toujours en quête de temps de jeu pour avoir un espoir de rejoindre la liste de Luis Enrique pour la coupe du monde fin 2022 au Qatar. Selon AS, peu de clubs se bousculent pour s'attacher les services du milieu de terrain de 25 ans. Formé au Real Betis, le joueur espagnol plaît en Andalousie avec qui il a joué 70 matchs entre 2013 et 2017 avant de rejoindre la capitale espagnol pour 16,5 millions.

Ceballos rêve de pouvoir s'imposer dans le milieu madrilène, mais les transferts récents du côté de Madrid montrent que Carlos Ancelotti cherchent à densifier son milieu. Les arrivées d'Edouardo Camavinga l'an passé et d'Aurélien Tchouameni, cette année, sèment le doute dans l'avenir de Dani Ceballos au Real Madrid. La saison dernière, il a joué 18 matchs avec les Merengue. Trop peu pour croire à une place avec la Roja en novembre 2022. Selon le quotidien espagnol, Ceballos plaît à Carlos Ancelotti. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour avoir une place de titulaire avec les trois monstres du milieu (Casemiro, Kroos et Modric). Dans le viseur du Real Bétis, Ceballos pourrait rentrer dans son club formateur pour trouver plus de temps de jeu. À en croire AS, le Real espère entre 12 et 15 millions pour libérer son joueur.