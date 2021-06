L'OM négocierait le prêt de Samuel Umtiti avec le FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Et Pablo Longoria, grâce à son immense réseau, étudie un nombre incalculable de pistes depuis le début du mercato estival. Ce lundi, les Phocéens devraient ainsi confirmer l'arrivée de Gerson (24 ans, ex-Flamengo) et pourraient même annoncer l'arrivée de Konrad de la Fuente (19 ans), en provenance du FC Barcelone.

L'axe Barcelone-Marseille, justement, fonctionne à plein régime en ce début de marché. Ces derniers jours, les noms d'Alex Collado (22 ans) et Samuel Umtiti (27 ans) ont notamment circulé dans les travées de l'Orange Vélodrome. Et, visiblement, pour le défenseur central français, l'information est plutôt sérieuse. Selon les informations de Mundo Deportivo, les discussions sont ouvertes entre les deux parties pour un prêt.

Un prêt qui arrangerait tout le monde

La publication sportive espagnole parle de négociations au sujet d'un prêt avec option d'achat, sans évoquer de montant. Ne parvenant pas à trouver de clubs disposés à lui payer ce qu'il demandait pour son champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en juin 2023, le Barça s'est résolu à accepter l'idée d'un prêt. L'international tricolore (31 sélections, 4 réalisations), lui aussi, a, d'après MD, dit oui à un départ en prêt.

Suite à une saison compliquée sous les ordres de Ronald Koeman (16 apparitions seulement toutes compétitions confondues, 8 titularisations), l'ancien Lyonnais s'est vu signifier qu'il n'entrerait pas davantage dans les plans du Néerlandais en 2021/22 et s'est fait à l'idée d'une nouvelle expérience. L'OM pourrait profiter des liens étroits entre son président et le directeur sportif blaugrana Mateu Alemany pour saisir l'opportunité et accueillir à moindres frais un Samuel Umtiti revanchard.