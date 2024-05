Droits TV : énorme coup de massue pour la LFP

La Ligue de Football Professionnel et les droits télévisés, une relation toujours très compliquée. Alors que lors de la saison 2020/2021, le diffuseur Médiapro qui était dans l’incapacité d’assumer ses échéances financières a vite fermé sa chaîne Téléfoot, la LFP a dû batailler pour trouver un repreneur. Prime Video est arrivé pour un prix réduit et cela a tenu jusqu’à la fin de cette saison 2023/2024. Depuis le début de l’exercice, les discussions vont bon train pour trouver le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Alors que Canal + a rapidement annoncé qu’il ne faudra pas compter sur lui, le principal candidat qui s’est présenté était beIN Sports. Vue comme l’option optimale alors que DAZN et Prime Video n’ont pas vraiment avancé, la chaîne du groupe qatari est en train de reculer dans ce dossier comme l’annonce Le Parisien.

Alors que la position évoquée était une acquisition de 100% des droits TV (Ligue 1 et Ligue 2), il n’en est rien à en croire le média francilien. Ce dernier explique que l’émir n’a jamais été intéressé par ce dossier et que le Qatar n’a pas pour objectif de sauver la Ligue 1. Quand la chaîne s’est retrouvée en tête de liste pour acquérir la Ligue 1 alors qu’elle n’était pas présente au premier appel d’offres, c’était surtout dans le but de renégocier à la hausse son contrat de diffusion en exclusivité avec Canal+ sur le territoire français. Ce dernier est de l’ordre d’environ 250 millions d’euros annuel.

Canal+ a les cartes en main

beIN Sports a alors discuté avec Canal+ pour trouver un compromis via son patron Youssef Al-Obaidly, mais le président de Canal+ Maxime Saada s’est montré désintéressé par un nouvel accord. Cela a donc refroidi beIN Sports dans sa volonté de négocier avec la LFP. De plus, la chaîne a fait savoir à la Ligue que la seule option pour débloquer la situation était de trouver un compromis avec Canal +. La chaîne cryptée se retrouve avec l’avantage dans ce dossier et ne fera pas de cadeaux à la LFP. En effet, les deux entités sont en conflit depuis 2018 quand la Ligue a ouvert le tapis rouge à Mediapro en mettant de côté Canal+. Dès lors, il faudra se rapprocher des deux côtés et cela ferait quoiqu’il arrive le jeu de la société de Vincent Bollorée.

Autre option envisagée par la LFP, la création d’une chaîne 100% Ligue 1 par la Ligue en s’associant avec les fournisseurs d’accès Internet (Bouygues, Orange et/ou SFR). Néanmoins cette idée serait la moins rentable financièrement pour le football français. Alors que 700 millions d’euros étaient attendus par la LFP dans ses projections d’un accord avec beIN Sports, cette somme pourrait considérablement baisser et même atterrir sous les 500 millions d’euros à en croire Le Parisien. Un sacré coup dur en prévision pour le football français. Devant être présent au prochain conseil d’administration de la Ligue le 5 juin prochain, Vincent Labrune sera attendu au tournant …