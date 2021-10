Kevin De Bruyne : « nous sommes juste la Belgique »

Numéro un au classement de la FIFA, la Belgique n'en a pas moins terminé à la dernière place du final four de la Ligue des Nations. Renversés par l'équipe de France (2-3) après avoir mené 2-0, puis battus par l'Italie à l'occasion du match pour la 3e place (1-2), cet après-midi, les Diables Rouges ont manqué d'expérience face aux Bleus et de profondeur de banc contre la Nazionale. Après la rencontre disputée ce dimanche du côté de Turin, Kevin De Bruyne s'est laissé aller à quelques confidences auprès de la presse belge.

Pour lui, la Belgique ne joue pas dans la même cour que d'autres nations, comme la France, ou l'Italie. «On a fait de notre mieux mais c'est différent de jouer une petite finale ou une grande finale. C'était surtout une bonne occasion pour certains jeunes de se montrer. Je suis content que Charles (De Ketelaere) ait pu débloquer son compteur avec nous, après avoir joué une bonne demi-heure, cela va lui donner confiance pour la suite (...) Il ne faut pas oublier que nous sommes juste la Belgique. Beaucoup de joueurs nous manquaient aujourd'hui et on sait que nous n'avons pas 22 "top" joueurs, alors que c'est le cas pour des nations comme la France et l'Italie». Le retour sur Terre du numéro un mondial.