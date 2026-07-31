PSG : Luis Enrique est déjà fan de Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche s’est imposé comme l’une des grandes priorités du Paris Saint-Germain cet été grâce à un profil qui séduit depuis longtemps Luis Enrique. L’entraîneur espagnol apprécie particulièrement la polyvalence du Monégasque, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, ainsi que son aisance technique dans les petits espaces rapporte Le Parisien. Des qualités essentielles dans le jeu de possession et de mouvement prôné par le technicien parisien, qui suivait déjà le joueur depuis plusieurs mercatos.

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Le départ de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid a définitivement ouvert la voie à l’arrivée d’Akliouche. Déjà ciblé par Luis Campos depuis plus de deux ans, l’international français était resté à Monaco en raison des exigences financières de l’ASM. Cette fois, toutes les conditions sont réunies pour que le PSG boucle enfin un dossier considéré comme stratégique par Luis Enrique.