EdF : William Saliba indisponible face à la Norvège, Marcus Thuram absent de l’entraînement

En l’absence de Didier Deschamps, rentré en France pour les obsèques de sa maman, c’est Guy Stéphan qui dirigera l’équipe de France ce vendredi lors du match face à la Norvège. Présent en conférence de presse aujourd’hui, l’adjoint de DD a annoncé que deux joueurs ne participeraient pas à la séance d’entraînement du jour : William Saliba et Marcus Thuram.

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Le premier, gêné par des douleurs au dos depuis la finale de Ligue des Champions, est ménagé comme cela avait déjà été le cas il y a quelques jours. Il ne participera pas à la rencontre, a précisé Stéphan. «William ne sera pas là demain. Il faut se référer à celui qui l’a remplacé lors des derniers matchs (Maxence Lacroix)». Marcus Thuram souffre, lui, d’une petite douleur au mollet. Sa présence n’est néanmoins pas remise en cause pour le match.