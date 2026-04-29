Un ancien joueur de l’AS Monaco taquine Kylian Mbappé

Alors que le numéro 10 est actuellement blessé au Real Madrid, un de ses anciens coéquipiers a pris le temps de le taquiner. Vágner Love, ancien international brésilien et aujourd’hui retraité à 41 ans, a partagé le vestiaire de l’AS Monaco avec Kylian Mbappé lors de la saison 2015-2016. Celui-ci n’est resté que sept mois avec la formation monégasque, mais il semble garder des bons souvenirs du capitaine de l’Équipe de France. Dans un entretien à Sportv, il l’a expliqué de manière humoristique.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas joué avec Mbappé, c’est Mbappé qui a joué avec moi » a-t-il déclaré en souriant. Décrit comme très jeune, très calme et très serein, sans attitude déplacée sur le Rocher, il était impressionné par une de ses plus grandes qualités : sa vitesse. Lors de l’échange, l’ancien joueur de Botafogo a d’ailleurs indiqué que les joueurs brésiliens l’avaient surnommé Correcaminos, ce qui peut se traduire par "le Coureur des routes". Pour rappel, à cette période, certains le voyaient déjà gagner le Ballon d’Or.