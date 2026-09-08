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Ligue des Champions

LdC : une minute de silence en hommage aux victimes des inondations au Népal avant chaque match

Par Allan Brevi
1 min.
Le Parc des Princes. @Maxppp

La Ligue des Champions fera son grand retour cette semaine avec un hommage particulier aux victimes des terribles inondations qui ont frappé le Népal le 26 août dernier. L’UEFA a annoncé qu’une minute de silence sera observée avant chaque rencontre de la première journée, tandis qu’une banderole portant le message « You are not alone Nepal » sera déployée sur les pelouses. Plusieurs milliers de personnes sont toujours portées disparues après cette catastrophe…

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Tous les grands rendez-vous de la semaine seront concernés. Ce mardi, Lille reçoit le Betis, le Real Madrid accueille l’Inter Milan et Manchester City se déplace à Porto, avant notamment Barça-Feyenoord et PSG-Slovan Bratislava mercredi, puis Slavia Prague-Lens jeudi. Une initiative qui s’étendra à l’ensemble du programme de la Ligue des Champions, l’UEFA souhaitant faire du retour de sa compétition phare un moment de solidarité avec le peuple népalais.

Pub. le - MAJ le
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