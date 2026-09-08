LdC : une minute de silence en hommage aux victimes des inondations au Népal avant chaque match
La Ligue des Champions fera son grand retour cette semaine avec un hommage particulier aux victimes des terribles inondations qui ont frappé le Népal le 26 août dernier. L’UEFA a annoncé qu’une minute de silence sera observée avant chaque rencontre de la première journée, tandis qu’une banderole portant le message « You are not alone Nepal » sera déployée sur les pelouses. Plusieurs milliers de personnes sont toujours portées disparues après cette catastrophe…
Tous les grands rendez-vous de la semaine seront concernés. Ce mardi, Lille reçoit le Betis, le Real Madrid accueille l’Inter Milan et Manchester City se déplace à Porto, avant notamment Barça-Feyenoord et PSG-Slovan Bratislava mercredi, puis Slavia Prague-Lens jeudi. Une initiative qui s’étendra à l’ensemble du programme de la Ligue des Champions, l’UEFA souhaitant faire du retour de sa compétition phare un moment de solidarité avec le peuple népalais.
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