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Ligue 1

La petite phrase de Liam Rosenior sur Chelsea

Par Maxime Barbaud
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp

L’aventure de Liam Rosenior à Chelsea a tourné court. Deux mois et demi après avoir été nommé, l’entraîneur anglais a été débarqué. Il n’a même pas fini la saison, victime de ses mauvais résultats. Pourtant, il n’a pas de regret, à l’heure où il enfile le costume de coach du Paris FC, sa nouvelle équipe.

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«J’ai appris beaucoup de cette expérience, assure l’Anglais lors de sa conférence de presse de présentation. Ce fut un honneur d’entraîner un club de cette envergure, il y a des choses que l’on aurait pu mieux faire, on est arrivé en cours de saison. Je ressors très enrichi de cette expérience, et ça me servira pour le Paris FC».

Pub. le - MAJ le
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