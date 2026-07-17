La petite phrase de Liam Rosenior sur Chelsea

L’aventure de Liam Rosenior à Chelsea a tourné court. Deux mois et demi après avoir été nommé, l’entraîneur anglais a été débarqué. Il n’a même pas fini la saison, victime de ses mauvais résultats. Pourtant, il n’a pas de regret, à l’heure où il enfile le costume de coach du Paris FC, sa nouvelle équipe.

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«J’ai appris beaucoup de cette expérience, assure l’Anglais lors de sa conférence de presse de présentation. Ce fut un honneur d’entraîner un club de cette envergure, il y a des choses que l’on aurait pu mieux faire, on est arrivé en cours de saison. Je ressors très enrichi de cette expérience, et ça me servira pour le Paris FC».