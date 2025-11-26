Tottenham : Gray reconnait la supériorité du PSG

Tottenham n’a pas démérité face au PSG ce mercredi soir au Parc des Princes, menant à deux reprises au score et inscrivant un total de 3 buts. Mais les Spurs se sont finalement inclinés 5-3 et le milieu Archie Gray a reconnu la supériorité parisienne, au micro de TNT Sports.

« Nous avons affronté une équipe de très haut niveau ce soir, probablement la meilleure d’Europe actuellement. Nous avons tiré de bons enseignements de cette expérience, qui seront utiles contre Fulham. Nous avons marqué des buts, il y a des points à améliorer, mais c’est une équipe exceptionnelle et il y a des moments où l’on souffre face à elle. C’est la meilleure équipe d’Europe, implacable dans tous les aspects de son jeu, et elle possède un talent individuel hors du commun. C’est une équipe de premier plan et nous pouvons apprendre d’elle. »