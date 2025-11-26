Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Tottenham : Gray reconnait la supériorité du PSG

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Tottenham : Gray reconnait la supériorité du PSG @Maxppp
PSG 5-3 Tottenham

Tottenham n’a pas démérité face au PSG ce mercredi soir au Parc des Princes, menant à deux reprises au score et inscrivant un total de 3 buts. Mais les Spurs se sont finalement inclinés 5-3 et le milieu Archie Gray a reconnu la supériorité parisienne, au micro de TNT Sports.

La suite après cette publicité

« Nous avons affronté une équipe de très haut niveau ce soir, probablement la meilleure d’Europe actuellement. Nous avons tiré de bons enseignements de cette expérience, qui seront utiles contre Fulham. Nous avons marqué des buts, il y a des points à améliorer, mais c’est une équipe exceptionnelle et il y a des moments où l’on souffre face à elle. C’est la meilleure équipe d’Europe, implacable dans tous les aspects de son jeu, et elle possède un talent individuel hors du commun. C’est une équipe de premier plan et nous pouvons apprendre d’elle. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Tottenham
Archie Gray

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Tottenham Logo Tottenham
Archie Gray Archie Gray
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier