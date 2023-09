Le PSG de Luis Enrique séduit déjà tout le monde

La suite après cette publicité

Il n’y avait pas de quoi tirer la sonnette d’alarme mais le PSG ne pouvait pas continuer de la sorte. Englué dans un drama autour de la mise à l’écart de Kylian Mbappé et après avoir réalisé une préparation estivale en demi-teinte (2 victoires en 5 rencontres), le club de la capitale avait ouvert sa saison par deux nuls décevants face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1). Alors que le jeu de possession a plu à certains et ennuyé d’autres, le technicien espagnol savait qu’il ne pourrait faire l’unanimité qu’avec des victoires. C’est ainsi qu’il a rectifié le tir face au RC Lens.

Les victoires face à Lens et Lyon ont apporté de la confiance mais…

Portés par le retour de Kylian Mbappé et l’intronisation d’Ousmane Dembélé dans le onze parisien, les ouailles de l’ancien tacticien du FC Barcelone ont réalisé une prestation plus que convaincante pour s’adjuger la victoire face à leur dauphin la saison passée (3-1). En glanant ce premier succès en match officiel depuis qu’il est sur le banc de la formation francilienne, Luis Enrique a pu être conforté dans ses idées et avancer avec sérénité. Et après ce précieux succès face aux Sang et Or, les Parisiens ont remis le couvert ce dimanche soir à Lyon.

À lire

La presse dézingue l’OL, le FC Porto au cœur d’une polémique surréaliste

Dominateurs, les visiteurs ont étrillé leurs adversaires avec la patte Luis Enrique qui est déjà bien visible dans le jeu des siens. Sûr de la force de son équipe, Luis Enrique s’est dit fier de la prestation de son équipe dans le Rhône. Néanmoins, selon l’ancien sélectionneur de la Roja, beaucoup de choses restent encore à améliorer : «c’est encore loin de mes exigences personnelles. Je voudrais encore plus de possession, je voudrais qu’on soit encore plus conscients des moments où on doit attaquer dans la profondeur ou pas. Nous avons de nouveaux joueurs, je découvre une ligue différente. Quand on a une attaque du niveau de la nôtre, nous avons un immense potentiel dans la profondeur. Ce que je voudrais, c’est encore plus de calme et de contrôle afin de choisir le bon moment pour attaquer dans la profondeur.»

La suite après cette publicité

Même son de cloche du côté du capitaine Marquinhos qui a dévoilé les coulisses de la méthode Enrique. «On n’est pas encore au maximum. On a encore beaucoup de progrès à faire. Le coach est très exigeant, très dur avec nous. Il faut valoriser cette victoire. Ce n’est pas facile de gagner ici. C’est un grand choc. C’est le début de saison, on a encore de la marge pour s’améliorer. Le coach a une philosophie qui se met en place : vouloir le ballon, avoir la possession. Quand on ne l’a pas, il veut une équipe plus agressive. Quand on a le ballon il y a du plaisir, avec la qualité de cet effectif, on se comprend de plus en plus, la philosophie, la manière d’attaquer de défendre. On est sur le bon chemin.»

Un recrutement XXL déjà au rendez-vous et qui promet

Souhaitant plus de profondeur, Enrique devrait être rassasié dans les prochains mois suite aux arrivées de Bradley Barcola, qu’il a encensé après sa belle rentrée ce dimanche soir, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Des recrues XXL qui montrent à quel point la cellule de recrutement a bien travaillé cet été. Les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez ayant solidifié l’arrière-garde parisienne, Manuel Ugarte régale devant la défense et s’affirme comme étant la charnière attendue depuis des années par le Paris Saint-Germain. Les arrivées de Marco Asensio, qui fait taire ses détracteurs depuis quelques rencontres, et Lee Kang-In ont également permis d’étoffer un secteur offensif désormais garni.

La suite après cette publicité

Alors que Gonçalo Ramos semble être encore légèrement en-deçà par rapport à ses nouveaux coéquipiers, toutes les recrues parisiennes semblent déjà au diapason d’un collectif bien plus cohérent que celui de la saison passée. En se délestant de Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar, les clés du camion parisien sont revenus à un Kylian Mbappé qui a l’air épanoui et qui répond présent sur le terrain. Alors que tout ce beau monde est orchestré par Luis Enrique, le PSG semble être bien plus dangereux que la saison passée. Et si les débuts réussis de "Lucho" se poursuivent, peut-être que Paris pourra se permettre de rêver plus grand cette saison. Mais il faut être prudent. L’an dernier, le PSG de Christophe Galtier avait aussi impressionné en début de saison avant de sombrer.