Ce mardi, la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a pris fin. Alors qu’on connaissait l’identité de quatre qualifiés avec les pays hôtes, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, mais aussi le Sénégal premier qualifié via les éliminatoires, quatre pays ont décroché leur ticket. C’est le cas du Mali qui s’est imposé 2-0 contre le Rwanda avec des buts de Sagnan (27e) et Diarra (88e). Premiers, les Aigles devancent le Rwanda qui reste deuxième devant le Cap-Vert et le Libéria. Les Requins Bleus déçoivent depuis leur Coupe du Monde 2026 historique, et malgré la victoire 4-2 de vendredi, ils viennent de s’incliner 2-0 face au Libéria.

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Dans le même temps, le Burkina Faso n’a fait qu’une bouchée de la Mauritanie. Les Étalons se sont imposés 3-1 avec des réalisations de Camara (12e), Traoré (27e) et Kaboré (89e). Conséquence, le Bénin et le Burkina Faso qui dominent le groupe F avec 10 points se qualifient pour la CAN 2027 tandis que les Mourabitounes prennent la porte. Victorieuse 1-0 du Congo, la sélection des Comores fait un grand pas vers la qualification. Ce succès permet au Cameroun d’obtenir sa qualification. Enfin, le Botswana a concédé le match nul 1-1 contre l’Ouganda. Conséquence, les Ougandais prennent la tête de leur groupe avec un point d’avance sur la Libye, deux sur le Botswana et trois points de plus que la Tunisie.

Les matches de la soirée