Super League : Benfica n'en veut pas

Alors que Record laissait entendre ce mardi que Benfica était candidat à intégrer la Super League, le club lisboète a tenu à publier un communiqué officiel pour réaffirmer sa position, visiblement clairement antagoniste avec le projet emmené par Florentino Pérez, Andrea Agnelli & co.

«Benfica a été le premier club portugais à exprimer publiquement son désaccord au sujet d'une Superligue européenne, en novembre 2020, lors d'une interview de son manager, Domingos Soares de Oliveira. Fort de sa présence dans l'ECA (Association des Clubs Européens), Benfica a toujours manifesté sa position contraire à quelconque compétition hors du champ de l'UEFA, ayant même contribué de manière active à la reformulation de la formule de la prochaine Ligue des Champions après 2024. Benfica a toujours été et sera toujours solidaire avec l'UEFA et les valeurs du football européen : la méritocratie, la solidarité et l'inclusion», peut-on lire sur le communiqué officiel. C'est dit.