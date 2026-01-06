Strasbourg : Liam Rosenior confirme son départ à Chelsea

Liam Rosenior et Strasbourg, c’est déjà terminé. Alors que la direction des Blues a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Enzo Maresca dès la nouvelle année 2026, le nom de Liam Rosenior s’est naturellement imposé pour prendre la suite à Chelsea, en raison de la connexion entre le club de Londres et celui de Strasbourg. L’entraîneur anglais de 41 ans a rapidement été en discussion avec le club phare de BlueCo et a confirmé ce mardi son départ vers Stamford Bridge.

«On a eu des moments exceptionnels avec Strasbourg. Samedi, je ne savais pas ce qui allait se passer. J’ai eu la permission de parler avec Chelsea depuis. C’est un honneur pour moi d’être associé avec ce club. Et aujourd’hui, je peux dire que c’est en bonne voie pour que je sois le nouvel entraîneur de ce club», a confirmé Liam Rosenior, devant la presse, en précisant qu’il s’agissait d’une offre qu’il ne pouvait refuser. «Ce n’est pas juste Chelsea, j’ai eu des intérêts de clubs de Ligue des Champions. Mais à un moment dans sa vie, il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est le club champion du monde, avec un effectif incroyable, un public incroyable. Je peux aussi rentrer chez moi, voir mes enfants, ma famille. Personne ne peut remettre en question ma décision et mon implication à Strasbourg».

Liam Rosenior répond aux critiques sur son départ

Dans sa longue conférence de presse, Liam Rosenior a également eu des mots forts pour Strasbourg, en assurant que le timing de son départ «n’est pas parfait. Ce qui me rend heureux, c’est que la personne qui va me succéder aidera le club à avoir encore plus de succès. J’aurais toujours une connexion avec David, Marc et le prochain coach. J’espère qu’il rencontrera plein de succès dans les années à venir. Je n’ai pas encore signé, mais je me suis mis d’accord avec Chelsea. Tout est ok, cela devrait arriver dans les prochaines heures. Je pense qu’il (Keller) voulait que je reste. La concentration était sur le match de Nice. Puis, on m’a dit le lendemain que j’avais la permission de voyager à Londres pour discuter avec Chelsea. J’apprécie l’opportunité qu’on m’a laissée. Je l’ai prise. J’ai parlé à plusieurs joueurs. Et dès que ce sera officiel, je m’assurerai d’avoir un mot pour tout le monde».

Enfin, Liam Rosenior a répondu aux critiques liées à son départ en milieu de saison. «J’espère que non (que les supporters soient en colère, ndlr). La réalité dans le foot, c’est qu’il y a des niveaux de club. L’ambition de Strasbourg est d’atteindre le top. Strasbourg n’est pas au même niveau que Chelsea. Les fans peuvent être fiers de ce que dire qu’un entraîneur de leur club soit considéré comme capable d’entraîner Chelsea (…) Je suis là parce que je tiens à ce club. Quand on dit que ce projet à Strasbourg n’est que pour le bien de Chelsea, c’est faux. Si c’est un manque de respect pour Strasbourg ? Je pense l’opposé. Chelsea peut choisir le coach qu’il veut. Je pense incroyable que ce soit moi, et cela montre le travail réalisé à Strasbourg. Pour moi, c’est une grande marque de respect vis-à-vis de Strasbourg». Pour rappel, Liam Rosenior ne devrait pas encore être sur le banc des Blues avant le match de FA Cup à Charlton, samedi.