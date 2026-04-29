Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Le message d’Hakimi après l’annonce de son forfait face au Bayern

Par Matthieu Margueritte
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bayern Munich PSG Voir sur CANAL+

Cette saison, Achraf Hakimi n’a pas été épargné par les blessures. Après le tacle de Luis Diaz sur sa cheville en phase de ligue, le latéral du PSG s’est à nouveau blessé face au Bayern Munich. Et encore une fois, le Marocain devra passer par la case infirmerie.

La suite après cette publicité

Forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Champions en Allemagne, le défenseur est sorti du silence. « Je l’ai fait une fois. Je le referai encore », a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram. Le Marocain est plus que jamais motivé pour revenir fouler les pelouses.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier