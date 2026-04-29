Le message d’Hakimi après l’annonce de son forfait face au Bayern

Cette saison, Achraf Hakimi n’a pas été épargné par les blessures. Après le tacle de Luis Diaz sur sa cheville en phase de ligue, le latéral du PSG s’est à nouveau blessé face au Bayern Munich. Et encore une fois, le Marocain devra passer par la case infirmerie.

La suite après cette publicité

Forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Champions en Allemagne, le défenseur est sorti du silence. « Je l’ai fait une fois. Je le referai encore », a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram. Le Marocain est plus que jamais motivé pour revenir fouler les pelouses.