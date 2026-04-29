Ligue 1
Le message d’Hakimi après l’annonce de son forfait face au Bayern
@Maxppp
Cette saison, Achraf Hakimi n’a pas été épargné par les blessures. Après le tacle de Luis Diaz sur sa cheville en phase de ligue, le latéral du PSG s’est à nouveau blessé face au Bayern Munich. Et encore une fois, le Marocain devra passer par la case infirmerie.
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Forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Champions en Allemagne, le défenseur est sorti du silence. « Je l’ai fait une fois. Je le referai encore », a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram. Le Marocain est plus que jamais motivé pour revenir fouler les pelouses.
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