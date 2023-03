PSG : le duo Messi-Mbappé prend cher dans toute l’Europe

La suite après cette publicité

Un rendez-vous capital. Il y a quelques mois, le Paris Saint-Germain avait coché sur son calendrier les dates du 14 février et du 8 mars. C’est là que les champions de France devaient affronter le Bayern Munich en 1/8e de finale de l’UEFA Champions League. Après avoir avoir été battu à l’aller au Parc des Princes (1-0), le PSG devait faire un exploit hier soir à l’Allianz Arena. Mais cela n’était visiblement pas dans les cordes de l’équipe de Christophe Galtier (2-0), qui a fait face à plusieurs blessures mais aussi à des Allemands qui ont réussi à museler Mbappé et Messi. Deux stars transparentes à Munich.

Mbappé et Messi ont raté leur match

Et les deux joueurs prennent cher ce jeudi comme toute l’équipe française d’ailleurs. La Rédaction FM a donné les notes de 2 à l’Argentin et 3 au Français. De son côté, L’Equipe a attribué un 3 à chacune des stars. Le Parisien a donné la même note à Messi et a été un poil plus généreux avec KM7, qui a récolté un 3,5. Mais les deux joueurs, comme d’autres à l’image de Marco Verratti. L’Italien, qui a obtenu un 2 suite à son match catastrophique, a été fracassé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.

PSG : la terrible disasterclass de Lionel Messi

« Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un Urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! (…) Zaïre-Emery il a 16 ans, il lui met la misère.» Comme lui, Lionel Messi, avec lequel Thomas Müller a été sans pitié en expliquant que CR7 avait toujours été plus dangereux contre eux, a été massacré. Et c’est Jérôme Rothen, toujours sur RMC Sport, qui a été le plus violent.

L’Argentin se fait allumer

«Messi, on n’en veut pas. Il ne veut pas s’investir dans ce club! J’ai vu sa déclaration où il disait ‘je suis bien 'acclimaté' mais t’es acclimaté de quoi mon coco? Parce que t’as mis 18 buts ou 16 passes décisives cette année contre Angers et Clermont? Mais dans les matches qui comptent, il disparaît complet ! Là où c’est du foutage du gueule, c’est qu’on a vu ses matchs à la Coupe du monde, j’ai vu ses déplacements, comment il s’investissait. Je veux bien que ce soit le maillot de la sélection, un truc à part mais, hey, respecte un peu le club de la capitale qui te permet de garder un standing et un salaire. Il n’y a que le PSG qui pouvait lui donner ça et, évidemment, le PSG est tombé les deux pieds dedans parce qu’ils se sont dits que Messi allait nous faire gagner. Mais il nous fait gagner rien du tout.»

Il a ajouté ensuite : «l’année dernière contre le Real, pschitt. Il était à Bernabeu et il a cagué comme les autres. Tout le monde est tombé sur Donnarumma mais lui n’a rien fait de plus. Le match à Marseille, je veux bien. Ils ont joué une bonne équipe de Ligue 1 mais certainement pas de Ligue des champions. Tout le monde a dit: ‘oh la passe décisive pour Mbappé". Bien sûr qu’il a un bon pied et un bon œil et il les aura encore à 50 ans. Mais il est inapte au haut niveau avec cet état d’esprit-là» Dans Le Parisien, Jérôme Leroy estime que Messi a été éteint par les Allemands, tout comme Hakimi ou Nuno Mendes.

Mbappé n’est pas épargné

De son côté, Edouard Cissé a pointé du doigt les milieux dans les colonnes de L’Equipe. «Physiquement, ils n’y étaient plus du tout. Les milieux de terrain étaient asphyxiés, ils ne faisaient plus de pressing et les Bavarois ont pu gérer tranquillement. Vitinha, Ruiz et Verratti étaient morts, ils ne mettaient plus d’intensité, ils avaient tout donné en première période. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas habitués à hausser leur niveau d’intensité, vu qu’ils ne le font jamais en Championnat. Mais en Ligue des champions, c’est obligatoire. Le Bayern a pu faire la passe à dix à la fin et, comme le milieu parisien ne récupérait aucun ballon, Mbappé n’a servi à rien.»

Le Français, parfaitement maîtrisé par Upamecano, est globalement épargné en France. Mais à l’étranger, c’est autre chose. Outre son avenir, sa prestation a été critiquée. "On cherche Kylian Mbappé", a écrit Mundo Deportivo. En Allemagne, Kicker lui a attribué la note de 4,5 (1 est la meilleure note en Allemagne, 6 la pire). Le média SZ a de son côté écrit : «un onze bavarois bat deux stars. Mbappé ? Messi? Choupo Moting ! Face à des top joueurs parisiens décevants, les Munichois montrent ce qu’ils savent faire face à un tel adversaire.» Les stars du PSG sont passées au travers hier. Elles sont ce matin dans la ligne de mire de nombreux médias.