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Playoffs CM intercontinentaux

Le message de soutien de Pape Thiaw à la RD Congo

Par Kevin Massampu
1 min.
Cédric Bakambu @Maxppp
Rép. Dém. Congo Jamaïque

Mardi soir, la République démocratique du Congo aura rendez-vous avec son histoire. La sélection congolaise coachée par Sebastien Desabre est à 90 minutes de retrouver la Coupe du Monde, 52 ans après sa dernière participation. Pour valider son billet, les coéquipiers de Cédric Bakambu, Chancel Mbemba et Noah Sadiki devront battre la Jamaïque, à Zapopan (Mexique).

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Joueurs SN 🇸🇳
Pape Thiaw apporte son soutien à la République Démocratique du Congo avant leur match de qualification pour la Coupe du Monde ! ❤️🇸🇳🇨🇩

RDC Congo REK. 💙
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Avant cet ultime affrontement, les Congolais peuvent compter sur le soutien de nombreux supporters de nations africaines. Mais également sur le coach du Sénégal, Pape Thiaw, qui s’est adressé aux Congolais via un post sur sa story Instagram. « Bonne chance aux Léopards de la RDC pour les barrages de la Coupe du Monde 2026 ! Tout un continent africain est derrière vous. Donnez tout sur le terrain, faites vibrer votre nation et écrivez l’histoire ! Allez la RDC », a-t-il indiqué.

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