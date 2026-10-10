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Cole Palmer prolonge à Chelsea jusqu’en 2034 !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cole Palmer @Maxppp

Arrivé à Chelsea il y a trois ans maintenant, Cole Palmer en est devenu l’un des meilleurs joueurs. Le milieu offensif de 24 ans est reparti sur des bases fortes cette saison avec déjà 4 buts marqués et 2 passes décisives délivrées en 7 matchs toutes compétitions confondues.

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Sous contrat jusqu’en 2033, une éternité déjà à l’échelle du football, l’Anglais a prolongé d’une saison, soit 2034. Les Blues en ont fait l’annonce lors d’un streaming du joueur organisé par le club ce samedi. Voilà qui mettra fin aux diverses rumeurs nées au printemps sur un potentiel départ.

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