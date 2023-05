Le Borussia Dortmund tente de faire revenir Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Les semaines passent et Jadon Sancho semble toujours avoir autant de mal à Manchester United. La venue d’Erik ten Hag n’a pour le moment pas changé la trajectoire du jeune ailier (23 ans). Transféré l’an passé en provenance du Borussia Dortmund contre 85 M€, il a passé une première saison franchement décevante (38 matchs TTC, 5 buts et 3 passes décisives), avant d’être carrément écarté quelques semaines sous la houlette du technicien néerlandais.

Ce dernier a estimé que l’international (23 sélections, 3 buts) n’était pas en état psychologique de jouer. Entre la fin décembre et la fin janvier, il a disparu des radars, le temps de se ressourcer et de retrouver du plaisir sur les terrains. Cette pause forcée lui a visiblement redonné le sourire, comme lors de son retour sur les prés le 8 février dernier pour la réception de Leeds. Rieur au moment d’entrer le terrain, Sancho a même marqué le but de l’égalisation.

À lire

Un cador anglais en concurrence avec le PSG pour Tammy Abraham !

Des contacts pris entre le BvB et les représentants de Sancho

Depuis, il souffle le chaud et le froid, entre remplaçant et titulaire, entre coups d’éclat et performances quelconques. Manchester United et le principal intéressé ne sont toujours pas satisfaits et réfléchissent à la suite. Un départ du club est même envisagé pour le faire revenir… au Borussia Dortmund. C’est ce qu’indique en cœur Bild et le Süddeutsche Zeitung depuis quelques heures. Des contacts ont même été noués entre les représentants du joueur et le BvB.

La suite après cette publicité

Sebastian Kehl, le directeur sportif a échangé ces derniers jours avec les conseillers de Sancho. Seul un prêt est envisageable pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026 même si le salaire est encore un bel obstacle. Il n’en reste pas moins que Dortmund est habitué à faire revenir d’anciens de la maison après plusieurs années passées ailleurs comme Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Mario Götze ou encore Mats Hummels avec plus ou moins de réussite. Cette fois, il s’agit d’un joueur à relancer.