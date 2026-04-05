ASSE : Ivan Gazidis défend les ultras stéphanois menacés de dissolution

Le président de l’AS Saint-Étienne, Ivan Gazidis, s’est opposé à la possible dissolution des groupes ultras Magic Fans et Green Angels, convoqués le 13 avril devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Dans La Tribune–Le Progrès, il estime que supprimer ces associations de supporters « ce n’est pas faire disparaître les problèmes », soulignant qu’il s’agit de groupes « structurés, identifiés et engagés dans un dialogue suivi ».

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Selon lui, une dissolution pourrait au contraire aggraver la situation. « Le risque est de déplacer les tensions vers des espaces moins visibles, moins encadrés et plus difficiles à maîtriser pour nous tous », a-t-il averti, ajoutant : « nous ne croyons pas qu’affaiblir les cadres de dialogue et les interlocuteurs identifiés soit la meilleure manière de renforcer durablement l’espace public ». Les pouvoirs publics reprochent notamment aux supporters plusieurs incidents récents à Troyes, Dunkerque et Grenoble.