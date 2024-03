OM : Jean-Louis Gasset appelle à la prudence

Une qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa, deux succès en Ligue 1 et un nouveau récital offensif, jeudi soir, contre Villarreal. Jusqu’alors et avant d’accueillir le FC Nantes en clôture de la 25e journée du championnat de France, Jean-Louis Gasset vit un rêve éveillé sur le banc marseillais. Pour autant, le successeur de Gennaro Gattuso ne veut pas s’enflammer et il a tenu à le rappeler en conférence de presse. «C’est en croisant les gens que je me dis, restons confiant mais pas euphoriques. Restons les pieds sur terre», a tout d’abord lancé le technicien tricolore avant d’envoyer un message aux supporters olympiens.

«On a fait notre meilleur match contre Villarreal mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à empiler de la confiance et des résultats. Restons les pieds sur terre. On a ce privilège dans la vie. On rend les gens heureux. Il faut continuer. On monte petit à petit. Le public, il faut qu’il continue, il ne faut pas que ce soit qu’en coupe d’Europe. On était dans l’euphorie. Demain, on sera fatigué. L’effectif varie mais ce sont les mêmes joueurs qui sont plus sollicités. Le supplément d’âme donne de l’énergie. Avec un public comme ça, on ne peut que se surpasser. Il ne faut pas qu’il pense que le match est facile. On a besoin d’eux». Voilà qui est dit !

