Serie A : l'Udinese sur le podium, le Torino régale, le Genoa renversant

Ce dimanche, la Serie A se poursuivait alors que le champion en titre, l'Inter Milan a été accroché par la Sampdoria (2-2). L'autre club de Gênes, le Genoa (20e) jouait pour sa part contre Cagliari (14e). Lanterne rouge, les Grifoni plongeaient encore en concédant un penalty. Celui-ci était transformé par le serial buteur des Sardes Joao Pedro (16e). Au retour des vestiaires, Cagliari prenait un peu plus le large via Luca Ceppitelli (56e). Néanmoins, Mattia Destro redonnait espoir aux siens en réduisant rapidement le score (59e). L'Algérien Mohamed Fares égalisait même peu de temps après (69e). Mieux, l'ancien de la Lazio allait même arracher le but de la victoire (78e).

La suite après cette publicité

Avec ce succès 3-2, le Genoa est désormais 13e et cède son statut de lanterne rouge. Cagliari glisse à la 17e place. Septième de Serie A, l'Udinese pouvait rejoindre l'Inter Milan sur le podium en cas de victoire contre Spezia (15e). Le club du Frioul a finalement trouvé la solution en fin de match grâce à Lazar Samardzic (89e) et monte sur le podium. Enfin, le Torino s'est replacé à la 11e place grâce à une victoire 4-0 contre Salernitana (19e). Les Piémontais ont arraché ce succès via Antonio Sanabria (45e), Bremer (65e), Tommaso Pobega (87e) et Sasa Lukic (90e +1). Salernitana est la nouvelle lanterne rouge.

Les matches de l'après-midi

Cagliari 2-3 Genoa : Joao Pedro (16e, sp) et Luca Ceppitelli (56e) pour Cagliari; Mattia Destro (59e) et Mohamed Fares (69e et 78e) pour le Genoa

Spezia 0-1 Udinese : Lucas Samardzic (89e) pour l'Udinese

Torino 4-0 Salernitana : Antonio Sanabria (45e), Bremer (65e), Tommaso Pobega (87e) et Sasa Lukic (90e +1)pour le Torino

Le classement de la Serie A