Ellyes Skhiri dans le viseur de l’OL

Auteur d’une saison remarquée et remarquable avec Cologne en Bundesliga, Ellyes Skhiri ne manque pas de prétendants. Le milieu tunisien de 26 ans devrait très certainement faire ses valises cet été. Outre l’Espagne et l’Italie, c’est aussi en France que son nom ressort et notamment à l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Bild, Ellyes Skhiri est sur les tablettes de plusieurs gros clubs. Si Séville semble être l'équipe en avance dans ce dossier, l’OL est aussi venu aux renseignements. Le profil du joueur plairait énormément aux dirigeants lyonnais. Cologne serait prêt à lâcher son joueur contre 20 millions d’euros.