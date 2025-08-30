Toulouse - PSG : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain se déplace à Toulouse dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Pour le moment impeccables avec deux victoires en deux matchs, les Parisiens entendent bien l’emporter ce soir et se placer en tête du championnat. En face, les Toulousains réalisent également un début de saison parfait, deux succès et toujours aucun but encaissé. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Luis Enrique opte pour son classique 4-3-3. Chevalier au but, Hakimi et Nuno Mendes latéraux, Beraldo et Zabarnyi dans l’axe. Au milieu, Vitinha est associé à Joao Neves et Fabian Ruiz. Enfin en attaque, Doué et Barcola entourent Dembélé. Chez les Toulousains, Carles Martinez Novell aligne exactement les mêmes joueurs que face à Brest la semaine passée à l’exception de Nicolaisen qui prend la place de Canvot dans la défense à trois.

Les compositions

Toulouse : Restes – Cresswell, Nicolaisen ©, McKenzie – Sidibé, Sauer, Casseres Jr, Methalie – Dønnum, Magri, Gboho

PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, N.Mendes - Vitinha, J.Neves, Fabian Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola

