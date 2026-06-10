Real Madrid : Mourinho insiste pour un joueur

José Mourinho et les dirigeants du Real Madrid sont déjà au travail pour bâtir l’effectif de la saison à venir. Les Merengues ont déjà assuré deux recrues - Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries - et ne souhaitent pas en rester là. De nouveaux visages sont encore attendus en défense et au milieu, en plus de ce fameux galactique pour qui le club va faire une offre de 150 millions d’euros.

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Et selon AS, le Special One insiste pour un joueur : Mateus Fernandes, milieu de terrain portugais de 21 ans. Il est perçu par le coach comme une recrue prioritaire, et Jorge Mendes serait déjà en train de travailler sur un transfert du joueur, aussi convoité par le PSG et plusieurs cadors anglais.