Brésil : le message émouvant de Neymar aux supporters

Sans doute confronté à pas mal de problèmes lors de la dernière trêve internationale, Carlo Ancelotti a finalement décidé d’emmener Neymar avec lui à la Coupe du Monde. Le milieu offensif de Santos fait partie des 26 éléments convoqués, lui qui n’a plus porté le maillot de la Seleçao depuis sa terrible blessure au genou à l’automne 2023. Depuis l’annonce de son retour, la presse et le public brésiliens se déchirent, même si dans l’ensemble, le retour de la star est plutôt bien perçu. Les dernières prestations de la Canarinha ne laissaient pas vraiment d’autres choix. L’ancien Parisien a plus longuement réagi à cette sélection et se dit ravi de pouvoir disputer ce 4e et probable dernier Mondial.

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« C’est difficile de ne pas être ému. Après tout ce qu’ils m’ont vu endurer, arriver jusqu’ici et pouvoir disputer une nouvelle Coupe du Monde, c’est incroyable, assure le numéro 10, qui en profite pour adresser un message aux supporters brésiliens. Ce sont des larmes de pure joie. Je tiens à remercier chaque Brésilien qui m’a soutenu et encouragé, qui voulait que je fasse partie de l’équipe. C’est vraiment spécial de ressentir cet amour de la part des supporters. Et maintenant, nous ne faisons qu’un. Nous avons une nouvelle Coupe du Monde à disputer et nous donnerons tout pour ramener le trophée au Brésil. Je suis vraiment, vraiment content. »