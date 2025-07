Chelsea : Kepa Arrizabalaga annonce son départ

Envoyé en prêt la saison dernière à Bournemouth, Kepa Arrizabalaga est retourné à Londres cet été et n’entrait pas dans les plans de Chelsea, qui cherchait à s’en débarrasser. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier bénéficie d’une clause lui permettant de s’en aller contre 5,9 M€. Arsenal, désireux d’enrôler un nouveau gardien, l’avait placé en haut de sa short-list pour l’enrôler. Et dans l’attente d’un transfert, l’Espagnol de 30 ans vient d’annoncer son départ de Chelsea sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Après sept années inoubliables, le temps est venu de clôturer un chapitre très spécial de ma vie. Chelsea était ma maison, ma famille et l’endroit où j’ai grandi à la fois en tant que footballeur et en tant que personne. Je suis arrivé plein de rêves et je repars avec des souvenirs inoubliables : des titres comme la ligue des champions, la ligue Europa, la super coupe de l’UEFA, la coupe du monde des clubs… mais surtout des moments partagés avec des gens incroyables sur et en dehors du terrain. Maintenant un nouveau chapitre commence, et je l’affronte avec la même passion et le même engagement que toujours. Je pars avec un cœur plein de gratitude», a indiqué le gardien de but.