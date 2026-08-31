Le Mans : c’est fait pour Habib Diallo !

Le Mans a bouclé l’arrivée d’un nouveau joueur d’expérience pour son retour en Ligue 1. Après avoir enrôlé le champion du monde 2018, Djibril Sidibé, le club sarthois s’est penché sur l’attaquant du FC Metz, Habib Diallo (31 ans). Sous contrat avec les Grenats jusqu’en 2028, le Sénégalais va bien débarquer en Sarthe.

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Selon nos informations, tout est bouclé pour l’arrivée de Diallo au Mans. Le joueur arrivera demain chez le promu pour y signer son contrat de trois ans. Le Lion de la Teranga deviendra la neuvième recrue mancelle de l’été 2026.