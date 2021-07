New Balance révèle le nouveaux maillot extérieur du LOSC !

Le nouveau maillot extérieur du LOSC, imaginé par New Balance

Quelques semaines après avoir dévoilé le nouveau maillot domicile du LOSC, New Balance lance définitivement la saison 2021-2022 du champion de Ligue en titre en présentant sa nouvelle tunique qui sera arborée loin du Stade Pierre-Mauroy.

Les Dogues sont équipés par l'équipementier de Boston depuis le début de la saison 2016-2017 et ont toujours eu droit à des maillots domicile inspirés de la grande histoire du club. En ce qui concerne la tunique secondaire, la marque américaine s'est éloignée de ce que les supporters lillois avaient l'habitude de voir depuis le début des années 2000 mais pour la campagne 2021-2022, Jonathan David et ses partenaires tenteront de défendre leur titre de champion de France avec un maillot extérieur au coloris traditionnel.

Après sa dernière apparition lors de la saison 2017-2018, le blanc historique fait son grand retour sur la tunique secondaire des Dogues. Pour rappel, le blanc a longtemps dominé les maillots portés à domicile avant que le rouge ne s'impose. Bien que ce coloris traditionnel soit de retour, ce maillot a un côté moderne puisque le rouge qui accompagne habituellement le blanc disparaît totalement et laisse place à du doré au niveau des logos du club et de l'équipementier ainsi qu'à du orange sur le sponsor maillot et du noir sur le bout des manches.

La subtilité de ce maillot au col rond vient de ce dégradé de motifs géométriques ton sur ton que l'on retrouve à l'avant et qui apporte un vrai côté artistique à cette tunique qui pourrait facilement se porter dans la vie de tous les jours. Enfin, un short et des chaussettes qui se présentent dans le même coloris viennent compléter cette nouvelle tenue.