PSG : le vestiaire du Barça veut s’offrir Luis Enrique !

La défaite de trop. Au sortir d’une nouvelle humiliation essuyée par le FC Barcelone face à Villarreal (3-5), Xavi a provoqué un véritable séisme en annonçant son départ à l’issue de l’exercice en cours. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que cules, je ne peux pas me permettre la situation actuelle», a-t-il déclaré en conférence au terme d’une réunion de crise avec l’ensemble de la direction blaugrana.

Dorénavant, les dirigeants du champion d’Espagne doivent plancher sur l’identité de son remplaçant à l’aube de la saison prochaine. En ce sens, la presse espagnole a dressé une première liste de noms ronflants officiant sur le Vieux Continent. Outre Thiago Motta, et Rafael Marquez qui ont été évoqués à de multiples reprises de l’autre côté des Pyrénées à l’heure où Xavi devenait de plus en plus contesté, Giovanni van Bronckhorst, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Glasgow ou encore Michel (Gérone) et Imanol Alguacil (Real Sociedad) figurent également dans cette liste exhaustive. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Sport indique ce dimanche que le vestiaire catalan réclamerait avec insistance Luis Enrique.

Luis Enrique ? Une piste peu probable…

En effet, le média espagnol avance qu’une grande majorité du vestiaire pousserait pour que l’Ibère rebrousse chemin. Par le passé, un grand nombre des éléments composant l’effectif actuel blaugrana ont évolué sous ses ordres, à l’instar de Sergi Roberto et Marc-André Ter Stegen. Si les deux cités ont remporté la Ligue des champions en 2015 avec l’Asturien, ce dernier a grandement participé à la montée en puissance de l’Espagnol, repositionné au poste d’arrière droit. En plus de ces deux tauliers, les jeunes joueurs du Barça semblent emballé à l’idée d’évoluer à nouveau sous ses ordres à l’image de Pedri.

Au cours d’un entretien, le milieu de terrain espagnol avait chanté les louanges du natif de Gijon, estimant qu’il était le meilleur entraîneur qu’il avait connu jusqu’ici. Même son de cloche en ce qui concerne Alejandro Baldé et Inigo Martinez, qui ont eu la joie de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la sélection espagnole lorsque celle-ci était entraînée par l’Ibère. Mais il convient de rappeler que cette information est à prendre avec des pincettes. Certes, par le passé, Luis Enrique n’a jamais caché son désir d’officier à nouveau en Catalogne. Toutefois, il paraît peu inconcevable de le voir quitter son poste au Paris Saint-Germain qui a misé sur lui l’été dernier afin d’enclencher une nouvelle dynamique dans la capitale française. Pour rappel, le technicien de 53 ans s’est engagé avec le champion de France en titre jusqu’en 2025. Reste à connaître l’avis du principal intéressé sur la question.