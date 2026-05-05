LdC : Emmanuel Grégoire invite 500 enfants pour Bayern-PSG

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a décidé d’inviter 500 enfants issus de clubs situés aux portes de la capitale à l’Hôtel de Ville de Paris pour assister à la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, rapporte Le Parisien. La rencontre sera diffusée mercredi soir, dans une ambiance festive pensée pour ces jeunes supporters.

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Resté à Paris pour accompagner ses invités, l’édile poursuit ainsi son soutien actif au club de la capitale. Après avoir déjà habillé la façade de l’Hôtel de Ville aux couleurs parisiennes, il a également fait installer de nombreux panneaux lumineux dans la ville avec le message « Tous ensemble vers la finale ! », illustrant le rapprochement engagé entre la municipalité et le PSG.