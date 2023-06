Gérard Lopez avoue des offres de rachat pour Bordeaux

Invité jeudi sur l’antenne de Radio France Gironde, le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a reconnu que son club avait fait l’objet de deux possibles offres de rachat. «Oui on ne va pas rentrer dedans mais on va dire qu’il y a un club anglais qui est venu jusqu’au Haillan», a tout d’abord lancé le dirigeant bordelais faisant, peut-être, référence aux propriétaires américain de Chelsea qui ont finalement décidé de s’offrir le Racing Club de Strasbourg.

Et d’ajouter : «la deuxième était en fait un investisseur purement financier. Le problème c’est qu’aujourd’hui, j’aurais accepté les offres, j’aurais gagné de l’argent et je serais parti. Donc à partir de là j’aurais fait une bonne opération financière mais émotionnellement j’aurais fait une mauvaise opération parce que je n’ai pas envie de partir. Aujourd’hui, pour qu’un partenaire vienne, il n’y a pas d’égo, c’est plus l’envie de réussir, d’aider, etc… aujourd’hui pour qu’un partenaire vienne, à priori il faudrait que ça soit avec moi et pas sans moi». Le message est passé ! Pour rappel, les Girondins de Bordeaux débuteront leur saison 2023-2024 de Ligue 2 par un déplacement à Pau.

