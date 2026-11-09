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Bundesliga

Schalke : Loris Karius défiguré et Robin Gosens gravement touché dans un choc

Par Allan Brevi
1 min.
Loris Karius @Maxppp
Hoffenheim 2-1 Schalke 04

Déjà plombé par une terrible bourde en début de rencontre, Loris Karius a vécu un véritable cauchemar lors de la défaite de Schalke 04 face à Hoffenheim (1-2). Au retour des vestiaires, le portier allemand a été violemment percuté à la tête par son propre coéquipier Robin Gosens, venu tacler en urgence pour suppléer une intervention manquée de son gardien. Touché au visage et évacué du terrain avec le nez ouvert, l’ancien Red de Liverpool a contraint son entraîneur Miron Muslic à procéder à un changement immédiat.

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[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga
😱 Soirée cauchemardesque pour Loris Karius !
🫣 Une énorme bourde sur l'ouverture du score, puis une sortie sur blessure après un choc avec Gosens…
😬 Schalke s'incline à Hoffenheim (2-1) et enchaîne les désillusions !
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Ironie d’un choc particulièrement malheureux, l’auteur de cette charge involontaire en a subi les dégâts les plus lourds. En venant heurter Karius avec ses crampons, Robin Gosens s’est sévèrement tordu le genou, quittant la pelouse en boitant et sous bandage. Si le gardien de 33 ans s’en sort avec d’impressionnantes entailles faciales, l’international allemand fait face à une suspicion de blessure grave au genou qui inquiète grandement le staff de Königsblau. Une soirée à oublier pour le club promu…

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